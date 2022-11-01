Они сбиты зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток".

В Донецкой области сегодня сбили российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины в своем Telegram-канале.

"1 ноября на Донетчине зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 и 12 часов соответственно сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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Работа воздушных сил

Как сообщал УНИАН, в течение суток украинская авиация нанесла по врагу 22 удара. Было уничтожено два БпЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

26 октября в Воздушных силах сообщали, что им удалось за два часа сбить 17 иранских дронов-камикадзе, которые запустили российские захватчики.

31 октября Россия вновь совершила массированную атаку по Украине. Утром в воздушных Силах отчитались о сбитии 44 из 50 крылатых российских ракет.

Вечером главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что за день Россия выпустила по территории страны 55 крылатых ракет Х-101, одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

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