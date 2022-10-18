Больницы города работают на резервном питании.

В Житомире нет воды и света после утренней атаки россиян.

Об этом сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

"Информацию о пострадавших и повреждениях дадим позже. Сейчас нет света и воды в Житомире. Больницы на резервном питании. Работаем. Отбоя нет. Будьте в безопасности", – известил он.

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Департамент образования Житомирского горсовета также сообщил, что до отбоя сигнала воздушной тревоги дети будут находиться в укрытиях. Там также призвали не отправлять детей, которые еще находятся дома, в учебные заведения после отбоя тревоги.

Обновлено (10:20): В Житомире после утреннего ракетного вражеского удара по объекту энергообеспечения начали возобновлять подачу электроэнергии, сообщил Сергей Сухомлин.

"Сегодня было три прилета в энергетическую инфраструктуру Житомира. Город находился без электроэнергии фактически час. Постепенно наши аварийные бригады, наши энергетики делают все возможное, чтобы подключить город к электрической энергии, и некоторые районы уже подключены... Водоканал на данный момент подключен энергетики делают все, чтобы в ближайшие минуты город был с электроэнергией", – сказал он.

По его словам, в результате ракетного удара были ранены два человека, один из которых госпитализирован.

Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать

В период с 4:40 до 8:20 воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.

На этот момент известно также о обстрелах Харькова и области. В частности, под ударом был район одного из промышленных предприятий в облцентре.

Кроме этого, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.

Также известно, что есть два прилета в объект энергообеспечения на Житомирщине.

Зафиксированы и три прилета в объект энергообеспечения в Киеве.

Руководители ОВА и мэры массово призывают жителей заряжать телефоны, повербанки, запастись водой.

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