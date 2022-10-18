Этим утром россияне снова атаковали Харьковщину ракетами.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.
"Сегодня около 8:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно, пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности в Новобаварском, Основянском и Слободском районах", – говорится в сообщении.
Как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе было несколько серий взрывов, по предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города.
Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать
В период с 4:40 до 8:20 воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.
На этот момент известно также об обстрелах Харькова. В частности, под ударом был район одного из промышленных предприятий города.
Кроме этого, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре.
Также известно, что есть два прилета в объект энергообеспечения на Житомирщине, три прилета в объект энергообеспечения в Киеве.