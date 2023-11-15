Сотрудники ГСЧС прибыли на место атаки, когда враг ударил по этому же объекту во второй раз.

В результате повторной атаки российских оккупантов по Запорожскому району погибли двое спасателей, еще трое - получили ранения.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, сотрудники ГСЧС прибыли на место удара россиян по гражданской инфраструктуре, где произошло возгорание, за считанные минуты после атаки. Тогда оккупанты нанесли повторный удар.

"В результате вражеского обстрела, к сожалению, двое сотрудников ГСЧС погибли. Нашим героям без оружия теперь навсегда 31 и 34...", - отметил он. По словам министра, еще трое спасателей получили травмы. Также пострадали четверо гражданских.

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Позже в ГСЧС рассказали, что погибших спасателей звали Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. "Молодые, преданные своему делу спасатели. Их жизнь сегодня цинично оборвала Россия. Виталию навсегда останется 31, Сергею - 34", - говорится в сообщении. В ГСЧС подчеркнули, что их гибель - это болезненная потеря.

В центре внимания Запорожье - новости, которые сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 15 ноября, российские захватчики тремя ракетами ударили по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района. Атаки произошли в период с 9:50 до 10:18.

Ранее Запорожская ОВА сообщала об 1 погибшем мужчине и семи раненых, из которых двое - женщины. Кроме того, из-за взрывной волны и обломков ракет были повреждены дома, автомобили и хозяйственные постройки вблизи места ударов.

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