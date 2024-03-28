В городе были слышны взрывы.

В ночь на четверг, 28 марта 2024 года, российские оккупационные войска выпустили по Украине ударные беспилотниками. Под ударом оказалось и Запорожье.

В городе были слышны взрывы. Об этом в 01:58 сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Впоследствии он добавил, что враг нанес удар дронами по частным домам.

"Враг нанес удары беспилотниками по частным гражданским домам Запорожья. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Федоров заметил, что информация о количестве пострадавших и разрушениях уточняется.

Отметим, что воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 23:57 27 марта. Отбой прозвучал в 02:40 28 числа.

Атака дронов по Украине

Ночью 28 марта под ударом беспилотников, запущенных оккупантами, оказался и Харьков. В городе около 00:15 раздавались взрывы.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом оказался Киевский район города. Зафиксированы разрушения ресторана. В то же время в соседнем доме выбиты стекла. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Около 01:20 в городе снова раздавались взрывы. Новой информации о возможных разрушениях или пострадавших от властей по состоянию на 03:00 28 марта не поступало.

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