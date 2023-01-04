В жилых домах повыбивало окна.

Вследствие российских обстрелов окрестностей Запорожья разрушены производственные здания и повреждены жилые дома.

Об этом сообщает председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в своем официальном Telegram-канале. Также он обнародовал фотографии с места обстрела.

"В результате прилета на объекте инфраструктуры разрушены производственные здания и возник пожар. Пожар наши спасатели уже эффективно ликвидировали. Пострадали также жилые дома, расположенные рядом. На месте работают спасательные и коммунальные службы города. Сохраняем спокойствие и бдительность. Отстроим разрушенное!" - отметил он.

Видео дня

На снимках можно увидеть воронку отс" прилета", а также поврежденную машину.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, вчера российские захватчики обстреляли Запорожье. Сообщалось о "прилете" по объекту гражданской инфраструктуры. Один человек получил ранение.

За сутки российская армия почти 80 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак погибли двое гражданских, еще 9 получили ранения.

В ночь на 3 января оккупанты ударили ракетами по Дружковке Донецкой области. Одна ракета попала по городу, другая - по селу Яковлевка.

А в ночь на 2 января войска РФ запустили в воздушное пространство Украины две группы ударных дронов Shahed.

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