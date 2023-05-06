Противники планируют эвакуировать из Запорожской области десятки тысяч своих прихвостней, отметил советник руководителя ОП.

Российские захватчики пришли убивать миллион украинцев на юге Украины, чтобы эвакуировать оттуда 70 тысяч коллаборантов.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного марафона. "Я считаю, что вряд ли и там будут среди этих людей, которых они хотят эвакуировать, уже наши граждане, кроме детей, потому что они продолжат программу этнического геноцида против Украины", - сказал Подоляк.

Он добавил, что нет сомнений, что факты похищения украинских детей будут доказаны в судах. По его словам, юридически и практически уже установлено, что 20 тысяч детей российскими захватчиками были украдены.

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Подоляк уточнил, что оккупанты планируют эвакуировать из Запорожской области 70 тысяч человек, которые являются коллаборантами.

"Это и есть коллаборантская масса, ради которой они убивали и разрушали всю нашу восточную и южную Украину. Эти 70 тысяч - это и есть, ради кого они (оккупанты - Ред.) зашли, чтобы убивать миллион. Это и есть суть Российской Федерации", - сказал Подоляк.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, до 24 февраля 2022 года в городе проживало более 150 тыс. граждан, но по меньшей мере половина из них выехали из временной оккупации.

В то же время, он сказал, что во временно оккупированный Мелитополь российские оккупанты завезли огромное количество людей - военных, спецслужб, полицейских, спасателей, фейковых учителей и т.д.

Федоров уверен, что в рамках так называемой эвакуации, россияне будут "спасать своих гастролеров".

"Та частичная эвакуация, которую они объявили, идет слишком быстро, и есть версия, что они могут готовиться к провокациям - делать это среди гражданских. Можем это увидеть на примере Токмака, где они со вчерашнего дня массово эвакуируют людей. Можно сказать, что раз в 20-30 минут отъезжает оттуда автобус или колонна автобусов. Но что интересно, в этих автобусах гражданских только треть, а остальные - это переодетые военные", - сказал Федоров.

Он сказал, что в основном эти автобусы едут в Бердянск, где оставляют гражданских, а военных везут в Мариуполь.

Федоров добавил, что в Токмаке наблюдаются большие очереди за хлебом, а на большинстве заправочных станций уже нет горючего.

"Также предупредили всех о том, что как только услышат звуки выстрелов... то ли того, что они боятся - наступления наших Вооруженных сил, то ли сразу полностью обесточат город, а значит - полностью исчезнет водоснабжение. То есть путем эвакуации... враг собирается прикрываться нашим гражданским населением как "живым щитом" и совершать провокации", - сказал Федоров.

Ситуация на оккупированной территории Запорожской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 мая гауляйтер оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения из ряда населенных пунктов у линии фронта.

Эвакуация объявлена в том числе из города-спутника ЗАЭС - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других.

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