Российские захватчики пришли убивать миллион украинцев на юге Украины, чтобы эвакуировать оттуда 70 тысяч коллаборантов.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного марафона. "Я считаю, что вряд ли и там будут среди этих людей, которых они хотят эвакуировать, уже наши граждане, кроме детей, потому что они продолжат программу этнического геноцида против Украины", - сказал Подоляк.
Он добавил, что нет сомнений, что факты похищения украинских детей будут доказаны в судах. По его словам, юридически и практически уже установлено, что 20 тысяч детей российскими захватчиками были украдены.
Подоляк уточнил, что оккупанты планируют эвакуировать из Запорожской области 70 тысяч человек, которые являются коллаборантами.
"Это и есть коллаборантская масса, ради которой они убивали и разрушали всю нашу восточную и южную Украину. Эти 70 тысяч - это и есть, ради кого они (оккупанты - Ред.) зашли, чтобы убивать миллион. Это и есть суть Российской Федерации", - сказал Подоляк.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, до 24 февраля 2022 года в городе проживало более 150 тыс. граждан, но по меньшей мере половина из них выехали из временной оккупации.
В то же время, он сказал, что во временно оккупированный Мелитополь российские оккупанты завезли огромное количество людей - военных, спецслужб, полицейских, спасателей, фейковых учителей и т.д.
Федоров уверен, что в рамках так называемой эвакуации, россияне будут "спасать своих гастролеров".
"Та частичная эвакуация, которую они объявили, идет слишком быстро, и есть версия, что они могут готовиться к провокациям - делать это среди гражданских. Можем это увидеть на примере Токмака, где они со вчерашнего дня массово эвакуируют людей. Можно сказать, что раз в 20-30 минут отъезжает оттуда автобус или колонна автобусов. Но что интересно, в этих автобусах гражданских только треть, а остальные - это переодетые военные", - сказал Федоров.
Он сказал, что в основном эти автобусы едут в Бердянск, где оставляют гражданских, а военных везут в Мариуполь.
Федоров добавил, что в Токмаке наблюдаются большие очереди за хлебом, а на большинстве заправочных станций уже нет горючего.
"Также предупредили всех о том, что как только услышат звуки выстрелов... то ли того, что они боятся - наступления наших Вооруженных сил, то ли сразу полностью обесточат город, а значит - полностью исчезнет водоснабжение. То есть путем эвакуации... враг собирается прикрываться нашим гражданским населением как "живым щитом" и совершать провокации", - сказал Федоров.
Ситуация на оккупированной территории Запорожской области - сегодня это стоит знать
Как сообщал УНИАН, 5 мая гауляйтер оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий объявил об эвакуации населения из ряда населенных пунктов у линии фронта.
Эвакуация объявлена в том числе из города-спутника ЗАЭС - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других.