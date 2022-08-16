В случае попытки освобождения АЭС силовым путем повышается риск возникновения катастрофы, отметил военный эксперт.

В ближайшей перспективе освобождение Запорожской атомной электростанции от российским оккупантов военным путем невозможно.

Похоже, РФ пытается разыграть карту ядерного шантажа - сделаны заявления для запугивания европейцев, рассказал военный эксперт Алексей Мельник в эфире ТСН.

По его словам, военный путь освобождения АЭС полностью исключается, поскольку в таком случае риск возникновения катастрофы становится только выше.

"Сейчас, в ближайшей перспективе - нет (невозможно освобождение ЗАЭС военным путем - Ред.). Это самая горячая точка, к которой приковано внимание всего мира. Похоже на то, что Россия пытается разыграть карту ядерного шантажа. Есть заявления, которые звучат для запугивания Европы...", - отметил Мельник.

Напомним, враги контролируют ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также взяли под контроль Энергодар - город-спутник атомной электростанции.

Противники уже не раз обстреливали территорию АЭС, был поврежден ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

В ООН отметили, что готовы поддержать отправление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

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