На Бахмутском направлении силы обороны имели успех в районе Клещиевки, а на Мелитопольском - в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, а также ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, где достигли частичного успеха. Как говорится в утреннем сводке Генштаба, в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

"На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области", - говорится в сводке.

Также отмечается, что на Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.

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"В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

"На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", - сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Ситуация в районе Бахмута - это интересно

15 сентября в Генеральном штабе ВСУ объявили, что украинские воины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области, поселок является необходимым пунктом для дальнейшего продвижения ВСУ в направлении освобождения Бахмута.

По данным аналитиков ISW, тактическая ситуация российских войск к югу от Бахмута ухудшается, и россияне обеспокоены тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте.

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