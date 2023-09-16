Один из российских военкоров утверждал, что украинские силы вытеснили российские войска из Клещиевки и пытаются закрепиться в населенном пункте.

Украинские силы освободили Андреевку и продолжили наступательные операции вблизи Бахмута и на западе Запорожской области 15 сентября, россияне боятся угрозы от ВСУ для группировок в Бахмуте. Об этом сообщается в отчете Американского института изучения войны.

Как пишут аналитики ISW, украинский Генштаб сообщил, что украинские силы освободили Андреевку 14 сентября и достигли неизвестного частичного успеха вблизи Клещиевки. Украинская 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что ее личный состав "полностью уничтожил" российскую 72-ю отдельную мотострелковую бригаду (3-й армейский корпус) после окружения Андреевки. Также в ВСУ сообщали, что освобождение Андреевки открывает возможности для прорыва на южном фланге Бахмута и что в этом районе продолжаются бои.

Как отмечают в ISW, многие российские источники пытались либо отрицать, что украинские войска освободили поселение, либо преуменьшать значение его освобождения, утверждая, что "полное уничтожение поселения во время боев делает украинский контроль над поселением тактически незначительным".

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"Другие российские военкоры признали, что тактическая ситуация российских войск к югу от Бахмута ухудшается, и выразили обеспокоенность тем, что украинские силы могут угрожать российской группировке в Бахмуте", - говорится в отчете.

Также один из военкоров утверждал, что украинские силы вытеснили российские войска из Клещиевки и пытаются закрепиться в населенном пункте, в то время как другие утверждали, что российские войска контролируют село. Другой военкор утверждал, что украинские силы безуспешно пытались войти в сам Бахмут с юго-запада.

Кроме того, Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на западе Запорожской области и наносят значительные потери российской живой силе и технике вблизи Вербового (18 км юго-восточнее Орехова).

Освобождение Андреевки - что известно

15 сентября в Генеральном штабе ВСУ объявили, что украинские воины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

Как отмечали в ВСУ, Андреевка является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении - окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно.

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