Украинская ПВО мешает российским вертолетам использовать ранее высокоэффективные противотанковые ракеты

В России признают эффективность украинской ПВО против российских вертолетов. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны.

"Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом (ПВО) генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь российских военных и подчеркнул эффективность украинской ПВО против российских вертолетов", - говорится в отчете.

Гурулев отметил, что украинская ПВО мешает российским вертолетам использовать ранее высокоэффективные противотанковые ракеты, отмечают аналитики.

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"Он повторил распространенные жалобы на способность Украины наносить удары беспилотников по российским тылам и недостаточные российские контрбатарйные возможности", - говорится в отчете.

Также, как отмечают аналитики, Гурулев посетовал, что культура лжи в российской армии является основной проблемой, которая препятствует российской победе в Украине, и утверждал, что ложные сообщения приводят к неправильному принятию решений на многих уровнях в российской армии.

Украинское небо становится опасным для оккупантов

Как сообщал УНИАН, в ВСУ заявили, что на юге Украины в течение последних двух дней уменьшилось количество авианалетов российских оккупантов, однако увеличилось количество обстрелов из артиллерии и танков.

Как сообщали в Воздушных силах, украинские военные не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

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