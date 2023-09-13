Дефицитные зенитные ракеты на сбитие "шахедов" не используют, а используют их для уничтожения ракет и вражеских самолетов.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины уверяют в рациональном использовании противовоздушного вооружения и боекомплектов, в том числе дефицитных ракет. Об этом написал в Telegram командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Он отметил, что во время ночной атаки в Одесской области благодаря титаническому труду украинских защитников сбито более трех десятков ударных дронов. Олещук при этом отметил боевую работу мобильных огневых групп.

"С каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны. Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей. Простыми словами, воздушные силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на" шахеды", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет", - прокомментировал он.

Ночная атака российских дронов

В ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую область и Сумщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск. Всего были зафиксированы пуски 44 "шахедов". Основное направление-южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.

Как утром информировали Воздушные силы, к отражению атаки были привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По результатам боевой работы уничтожено 32 вражеских ударных дрона "Shahed-136/131".

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что российские захватчики за год применили более 2 тысяч ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" против Украины. Это означает, что в среднем за этот год оккупанты запускали по Украине 5,5 "Шахедов" в день.

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