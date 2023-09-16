Также уничтожен вражеский наблюдательный пункт и пять пушек россиян.

На юге Украины россияне продолжают терроризировать постоянными обстрелами мирное население правого берега. И, как показала вчерашняя ситуация во временно оккупированной Новой Каховке, также добавляется и тяжелый огневой террор Левобережья, рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя вчерашний обстрел Новой Каховки, она также отметила, что россияне не имеют правильной организации, а поэтому способны бомбить и те направления, где расположены их подразделения.

"Вчера оккупанты в панике начали мощную информационную кампанию о том, что такие удары якобы наносят силы обороны Украины. Но все факты задокументированы и есть доказательная база для констатации факта терроризма врага", - подчеркнула представительница сил обороны.

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По словам Гуменюк, украинские защитники эффективно уничтожают врага и его технику и вооружение, чтобы мирное население правого берега, который постоянно подвергается российским обстрелам, могло "дышать легче".

"Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки - это мощный результат сил обороны. Минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", - сообщила она.

Обстрелы Херсонщины - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 сентября, российские террористические войска сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал во временно захваченной Новой Каховке. Из-за того, что город находится в оккупации, сразу было известно лишь о масштабных разрушениях в результате удара, однако количество пострадавших и вероятных жертв российские захватчики скрывают.

Впоследствии в прокуратуре Херсонской области заявили, что открыли уголовное производство по факту российской атаки. По данным украинских правоохранителей, предварительно, в результате террористического удара погиб один гражданский, а по меньшей мере 12 человек были травмированы.

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