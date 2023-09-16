Украинские защитники эффективно уничтожают врага и его технику и вооружение / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

На юге Украины россияне продолжают терроризировать постоянными обстрелами мирное население правого берега. И, как показала вчерашняя ситуация во временно оккупированной Новой Каховке, также добавляется и тяжелый огневой террор Левобережья, рассказала в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Комментируя вчерашний обстрел Новой Каховки, она также отметила, что россияне не имеют правильной организации, а поэтому способны бомбить и те направления, где расположены их подразделения.

"Вчера оккупанты в панике начали мощную информационную кампанию о том, что такие удары якобы наносят силы обороны Украины. Но все факты задокументированы и есть доказательная база для констатации факта терроризма врага", - подчеркнула представительница сил обороны.

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По словам Гуменюк, украинские защитники эффективно уничтожают врага и его технику и вооружение, чтобы мирное население правого берега, который постоянно подвергается российским обстрелам, могло "дышать легче".

"Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки - это мощный результат сил обороны. Минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и располагать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен", - сообщила она.

Обстрелы Херсонщины - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 сентября, российские террористические войска сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал во временно захваченной Новой Каховке. Из-за того, что город находится в оккупации, сразу было известно лишь о масштабных разрушениях в результате удара, однако количество пострадавших и вероятных жертв российские захватчики скрывают.

Впоследствии в прокуратуре Херсонской области заявили, что открыли уголовное производство по факту российской атаки. По данным украинских правоохранителей, предварительно, в результате террористического удара погиб один гражданский, а по меньшей мере 12 человек были травмированы.

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