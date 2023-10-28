Противники, видимо, берут за основу комедийный советский фильм и обманывают людей, отметили в Воздушных силах украинской армии.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат прокомментировал отчеты Министерства обороны России о "сбитой" украинской технике, отметив, что это "лапша на уши".

Об этом он сказал в эфире телемарафона. Отвечая на вопрос о неклассических подходах или новациях, которые Россия, возможно, пытается внедрять во время воздушных атак по Украине, Игнат заметил: "Я бы не сказал, что что-то новое. Оружие - у него есть тактико-технические характеристики, есть свое предназначение. Есть характер нанесения ударов, который они применяют. Прокладывают, соответственно, маршруты".

В частности, он привел пример, что ракеты летают "зигзагами" или "круги наматывают" из-за того, что враг пытается обойти системы противовоздушной обороны и поразить как можно больше целей.

Видео дня

"Что неординарного за эту неделю - читаем, берем сводку Министерства обороны России за период с 21 по 27: "Уничтожен 31 самолет и три вертолета Воздушных сил (Украины - УНИАН)"... Перечень по бортам у них и так далее. И ATACMS они уничтожают. Это напоминает, как в фильме: "Три портсигара, четыре куртки замшевые". Они, видимо, берут за основу этот комедийный советский фильм и народу вешают лапшу на уши", - сказал Игнат.

Важные новости - война с РФ продолжается, и это стоит знать сейчас

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 28 октября, Генеральный штаб ВСУ заявил, что в течение суток украинские защитники из ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также были поражены восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов, тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и три средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Кроме того, авиация Сил обороны Украины нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Вас также могут заинтересовать новости: