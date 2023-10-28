Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 298 тыс. 420 человек.

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 740 российских захватчиков.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 28 октября, ориентировочно составили 298 тыс. 420 человек.

Также ВСУ уничтожили немало вражеской техники, в том числе:

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танков - 5 тыс. 167 (+22) ед.;

боевых бронированных машин - 9 тыс. 749 (+23) ед.;

артиллерийских систем - 7 тыс. 180 (+18) ед.;

средства ПВО - 558 (+2) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 399 (+9),

крылатые ракеты - 1 тыс. 541 (+3),

автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс. 524 (+11) ед.

В то же время количество уничтоженных РСЗО (834), самолетов (320) и вертолетов (324), кораблей и катеров (20), специальной техники (1 тыс. 11) не изменилось.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 27 октября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Украинские защитники из ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

На ряде направлений в течение суток было 60 боевых столкновений, и российские захватчики "получили по зубам". Враги провалились на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

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