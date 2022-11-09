Украинские защитники сбили российский дрон со стрелкового оружия.

Украинские военные сбили еще один российский беспилотник в Сумской области.

Дрон сбит со стрелкового оружия, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Приземлили" еще один вражеский беспилотник. Сбили его со стрелкового оружия в небе над областью. Замечательная работа наших военных ВСУ", - отметил глава ОВА.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские морские пехотинцы уничтожили более 30 оккупантов, 5 вражеских танков и 2 беспилотника.

По состоянию на 9 ноября на нашей земле уже ликвидировали 77 тыс. 950 врагов и, в частности, 1 483 беспилотника противника.

Ситуация в Сумской области во время войны с РФ - важнейшие новости

Враг не раз обстреливал Сумскую область, есть разрушения, пострадавшие и жертвы.

В частности, 6 ноября стало известно, что противники атаковали пять приграничных громад. Враг использовал стрелковое оружие, минометы и ствольную артиллерию, а также совершал атаки с помощью дронов.

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