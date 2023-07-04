В Сумах от российской атаки погибли два человека.

За сутки российские захватнические войска 28 раз обстреляли Сумскую область, всего было зафиксировано 170 взрывов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. В сводке по состоянию на 21:00 отмечается, что обстрелам подверглись Сумская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская и Середина-Будская громады.

По Шалыгинской громаде захватчики били из артиллерии, в результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения. На Середино-Будскую оккупанты сбросили две мины.

Видео дня

В Миропольской громаде зафиксировали пуск ракет (НУРС) с вертолета. Великописаревская громада оказалась под минометными обстрелами, оккупанты сбросили ВОГ с беспилотника и обстреляли ее из АГС. В результате атаки возник пожар нежилых зданий.

В Сумской громаде из-за прилетов БПЛА типа "Shahed 136" было повреждено административное здание, два многоквартирных жилых дома, семь частных автомобилей и помещение школы. По предварительным данным, два человека погибли, еще 19 пострадали.

В Юнаковской громаде в результате минометных обстрелов погиб местный житель, также были повреждены частное жилое домовладение и хозяйственное сооружение. Из-за обстрелов из артиллерии повреждены три частных жилых дома.

По Белопольской громаде били из минометов, по Краснопольской - совершили артобстрел, а Хотинская пострадала от минометных и артиллерийских ударов.

Атака БПЛА на сумы: что известно

Днем 3 июля в Сумах прогремели взрывы. В сети появились фото и видео разрушений, впоследствии выяснилось, что оккупанты атаковали город иранскими дронами типа "Shahed 136".

В Сумской областной военной администрации сообщали, что погибли два человека. Еще 19 получили ранения, среди них - пятилетний ребенок.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки захватчики ударили по жилым домам и зданию Службы безопасности Украины.

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