Уточняется информация насчет того, есть ли в Славутиче пострадавшие в результате действий оккупантов, отметил советник главы МВД.

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко отмечает, что ситуация с городом Славутич пока неопределенная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Ситуация действительно очень напряженная, ситуация очень сложная. Мы понимаем, что город, по сути, находится в кольце российских оккупантов. Но без жителей Славутича невозможно обеспечивать жизнедеятельность объекта "Укрытие" и Чернобыльской АЭС. Поэтому именно сейчас ситуация такая, ситуация реально пока неопределенная", - отметил Денисенко.

Он добавил, что пока до конца непонятно, какие именно планы у россиян.

"Хотя после всего того, что они делали в Энергодаре, когда они взрывали снаряды прямо возле первого энергоблока, после того, как они отключали от электроэнергии насосы охлаждения на хранилище в Чернобыльской АЭС, - честно говоря, это обезьяна с гранатой. Поэтому здесь очень тяжело что-то прогнозировать", - подытожил Денисенко.

Также на вопрос о том, что оккупанты бросали светошумовые гранаты в участников проукраинского митинга в Славутиче, и есть ли пострадавшие, советник министра отметил, что сейчас уточняется информация о пострадавших.

"Были выстрелы в воздух и были светошумовые гранаты", - сказал он.

Напомним, 26 марта российская техника зашла на территорию города-спутника Чернобыля - это Славутич. Сотни граждан еще утром вышли на протесты в центр города и развернули большой украинский флаг.

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