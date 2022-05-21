На месте работают соответствующие службы

В субботу, 21 мая, под вражеским ракетным обстрелом оказалась Ривненская область. Пострадал объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной военной администрации Виталий Коваль.

"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры. ... На месте работают соответствующие службы", - сообщил он.

По словам главы ОВА, количество жертв и масштабы разрушений уточняются.

Как писал УНИАН, в конце апреля российские оккупанты утром нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре Ривненшине.

28 марта в результате вражеского ракетного удара произошло возгорание нефтебазы на Ривненшине. Пожар на нефтебазе удалось ликвидировать лишь за полтора суток.

Также утром 21 мая в Немирове Винницкой области силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

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