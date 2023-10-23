Возле Марьинки в течение нескольких суток вражеские силы ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ.

Подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины противостоят атакам российско-оккупационных войск на Марьинском направлении.

Как сообщила пресс-служба ГПСУ, возле Марьинки в течение нескольких суток вражеские силы ведут безрезультатные штурмовые действия позиций, где держат оборону пограничники совместно с военнослужащими одной из бригад ДШВ. Наши воины мужественно обороняют определенный рубеж и дают отпор захватчикам.

"Враг пошел низом, хочет Марьинку отрезать. Мы все готовы, ждем их, "подарки" приготовили, много... Мы должны выстоять, у нас нет другого выбора", - рассказал об обстановке и настроении украинских защитников на этом направлении пограничник с позывным "Лев".

Война в Украине - ситуация на Восточном фронте

Командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что обстановка на восточном фронте остается довольно сложной.

Он отметил, что враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает за счет перемещения резервов в том числе с территории РФ.

По словам генерала, на отдельных участках российские войска активно применяют бронетехнику, в первую очередь танки, для поддержки действий своей пехоты. При этом оккупанты интенсивно используют и артиллерию с авиацией.

В Легионе "Свобода" отметили, что российские оккупационные войска активизировались на Марьинском направлении. Ввиду того, что Марьинка фактически полностью разрушена, украинские защитники ведут оборону из руин домов.

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