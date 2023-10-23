Силы обороны уничтожили 12 танков, 22 ББМ и 25 артсистем.

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 870 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, общие потери РФ в войне против Украины по состоянию на сегодняшнее утро, 23 октября, достигли 294 799 человек.

Кроме того, Силы обороны уничтожили:

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танков - 5093 (+12);

боевых бронированных машин - 9653 (+22);

артиллерийских систем – 7057 (+25);

РСЗО - 825;

средства ПВО ‒ 551 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),

крылатых ракет ‒ 1536 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 9419 (+15);

специальной техники - 998 (+7).

В то же время количество уничтоженных самолетов (320), вертолетов (324), кораблей и катеров (20), РСЗО (85) и подводных лодок (1) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки было более 90 боевых столкновений, противники потерпели череду провалов. Президент Владимир Зеленский отметил военных, которые недавно провили себя на разных направлениях фронта.

Российские оккупанты перебрасывают под Авдеевку Донецкой области новые силы, несмотря на большие потери и трудности со штурмом позиций Сил обороны.

Кроме того, ночью Украину дважды атаковали дроны. Над Одесской областью было уничтожены девять"Шахедов".

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