Российские войска хотят выйти к Купянску, отметил Александр Сырский.

Российские войска нацелились на прорыв обороны ВСУ в районе Купянского леса и на трассе Орлянское-Петропавловка. Они пытаются выйти непосредственно к Купянску, блокировать его и окружить. Об этом в интервью УНИАН рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"Обстановка на Восточном фронте остается довольно сложной. Враг продолжает вести наступательные действия фактически по всей полосе, сосредотачивая основные усилия на Купянском и Бахмутском направлениях. Враг несет серьезные потери, прежде всего в личном составе, но постоянно его восстанавливает за счет перемещения резервов в том числе с территории РФ", - отметил он.

По словам генерала, на отдельных участках российские войска активно применяют бронетехнику, в первую очередь танки, для поддержки действий своей пехоты. При этом оккупанты интенсивно используют и артиллерию с авиацией.

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"Мы продолжаем вести активную оборону. Наша цель - нанести максимальные потери противнику, удержать занимаемые рубежи и позиции, восстановить, а на отдельных направлениях провести наступательные действия", - добавил Сырский.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как писал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 23 октября достигли 294 799 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла в Украине не менее: танков - 5093, боевых бронированных машин - 9653, артиллерийских систем - 7057, РСЗО - 825, средства ПВО - 551.

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