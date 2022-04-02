Глава Николаевской областной военной администрации назвал новое число жертв ракетного удара по ОГА.

Количество погибших в результате вражеского обстрела здания Николаевской облгосадминистрации возросло до 32 человек.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Жертв 32 от ракеты по ОГА сейчас", - заявил он.

Напомним, 29 марта в результате ракетного обстрела и попадания в девятиэтажное здание Николаевской облгосадминистрации произошло разрушение ее центральной секции с девятого по первый этажи. Пострадали более 30 человек.

Ночью 2 апреля стало известно, что число жертв вражеской атаки в Николаеве возросло до 31 человека.

Стоит отметить, что Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Николаев, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Мариуполь, Днепр, Львов, Житомир и Одессу.

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