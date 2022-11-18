По его словам, ВСУ делают все, чтоб нивелировать наступательный потенциал российских оккупантов

Российские военные готовятся к обороне временно оккупированной части Запорожской области.

Военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что захватчикам важно сохранить этот участок, так как Запорожье является ключом к освобождению юга.

"Сам плацдарм оккупированной части Запорожской области российские военные будут пытаться насытить силами и средствами, чтобы в первую очередь держать оборону. Для них очень важно сохранить вот этот участок, чтобы в дальнейшем исключить контрнаступление ВСУ сразу по нескольким направлениям. Именно Запорожье является ключом к освобождению юга", - отметил он.

По словам эксперта, российские военные лишь имитируют наступательные действия.

"А то что они могут осуществлять штурмовые наступательные действия... да, могут. Но это в большей степени имитация. Они свой наступательный потенциал уже давно растратили. Например, они больше пяти месяцев пытаются оккупировать Бахмут, в то время как за те же пять месяцев Вооруженные силы Украины освободили более 8,5 тыс. кв. км Харьковщины и почти 6 тыс. кв. км правобережной Херсонщины", - объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ВСУ делают все, чтобы нивелировать наступательный потенциал российских оккупантов.

"На Запорожском направлении они могут имитировать наступательные действия, но угрозы серьезной оккупации больших территорий нет. Наоборот достаточно долгий и продолжительный период времени там ведутся исключительно артиллерийские дуэли. При чем ВСУ делают упор на нивелирование возможностей осуществления российскими войсками наступательных операций в этой локации. То есть уничтожение тех объектов, которые бы поддерживали бы наступательные операции", - подытожил эксперт.

Война в Украине

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупантам удалось временно захватить часть территорий. Они также попытали аннексировать оккупированные территории.

ВСУ пошли в контрнаступление в конце лето и вже освободили почти всю Харьковскую и Николаевскую области, деоккупировали ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

11 числа в Херсон, который находился под оккупацией с начала войны, зашли наши военные.

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