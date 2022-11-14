По его словам, дальнейшие действия будут зависеть от реальных оценок сил и средств ВСУ.

Российские оккупанты перебрасывают войска в Мелитополь из Каховки и Новой Каховки.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что освобождение Мелитополя может отрезать россиян от поставок из РФ.

"В Мелитополе наблюдается наибольшая концентрация российских сил. Враг опасается, что ВСУ начнет активные действия в отношении Мелитополя, чтобы рассечь этот участок. Через Керченский мост поставки оружия для армии РФ почти невозможно, поэтому все линии обеспечения идут с материковой части России. Перебивки артерии в зоне Мелитополя, освобождения Мелитополя, перекрывает возможности российской группировки питаться боеприпасами и другими средствами из России", - пояснил эксперт.

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По словам Згурца, дальнейшие действия будут зависеть от реальных оценок сил и средств украинской армии. Он также назвал три приоритетных направления.

"Это может быть продолжение боевых действий на участке Сватово - Кременная, или блокировки действий россиян вокруг Бахмута и Авдеевки, или подготовка к контрнаступлению, который будет решающим, чтобы обеспечить контроль над Мелитополем как центром и ключом для освобождения Юга", - подытожил эксперт.

Ситуация в Мелитополе: последние новости

Мелитополь с 26 февраля текущего года находится под контролем оккупантов. Из города выехали более половины жителей.

13 ноября сообщалось, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных россиян. В тот же день утром с главной площади города исчез российский триколор.

По данным Генштаба, российские оккупанты наращивают свои войска вблизи Мелитополя. Туда прибывают военные колонны со стороны города Токмак.

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