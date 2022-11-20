В Мелитополе из-за постоянных успехов партизан оккупанты начали подготовку к возможному так называемому "трибуналу".
Украинское сопротивление активно работает над уничтожением представителей оккупационного правительства и военных мощностей. Об этом заявил боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Константин Денисов в эфире "Эспрессо".
"В Мелитополе - постоянные успехи партизан. Очень активно город работает по уничтожению представителей так называемого пророссийского правительства и уничтожению военных мощностей. Мы можем говорить об успехах украинских партизан", - отметил военный.
По его словам, россияне хотят провести мероприятие, которое противопоставят международному трибуналу против преступлений оккупантов.
"Есть информация, что в ответ на эффективные действия партизан россияне могут устроить показательный "трибунал" якобы над "пособниками укронацистов". Они сейчас загнали нескольких своих инструкторов из РФ, которые начинают подготовку к возможному так называемому трибуналу. Они хотят его противопоставить трибуналу, который инициировала Украина на международной арене против преступлений. Оккупанты бесятся, а наши партизаны удачно работают. Надо быть готовыми к разнообразным провокациям", - подытожил Денисов.
Ситуация в Мелитополе
14 ноября 2022 года мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на почти всей временно оккупированной части Запорожья нет энергоснабжения, а также начались проблемы с водой.
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что Россия перебрасывает войска в Мелитополь из Каховки и Новой Каховки. Освобождение Мелитополя может отрезать оккупантов от поставок из РФ.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует освобождение Мелитополя и Мариуполя от оккупантов уже этой зимой.