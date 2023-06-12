Оккупантам Мелитополя не везет с техникой, отметил мэр.

В результате ночного взрыва во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики понесли потери.

"Отминусован" тепловоз противника, сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Иван Федоров в понедельник, 12 июня. По его данным, оккупанты используют технику для того, чтобы доставлять на фронт топливо, но каждый раз у них становится все меньше возможностей.

"Не везет оккупантам Мелитополя с техникой - быстро изнашивается... По уточненной информации, сегодняшний ночной взрыв отминусовал вражеский тепловоз в локомотивном депо", - поделился мэр.

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В ночь на 12 июня стало известно, что в Мелитополе прогремел сильный взрыв, его слышали в Юровке и Новом Мелитополе. По данным партизанского движения "Атеш", был "очень сильный прилет".

Стоит отметить, что в начале июня украинские воины освободили один из населенных пунктов Запорожской области - село Новодаровка. Россияне захватили населенный пункт в марте 2022-го.

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