Также взрывы звучат в оккупированном городе Токмак.

В ночь на понедельник, 12 июня, во временно оккупированном россиянами Мелитополе прозвучали взрывы.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения "Атеш". "Очень сильный прилет. Не противовоздушная оборона. Работают точно в цель", - сообщили участиники движения, ссылаясь на информацию своего агента в Мелитополе.

Вскоре они сообщили, что произошел еще один взрыв. Местное издание "РИА Мелитополь" пишет, что взрыв слышали в районе Нового Мелитополя и Юровки.

Также журналисты сообщили о звуках взрывов в городе Токмак. Информацию подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Токмак, как дела?Готовишься к возвращению домой? Учитывая музыку химер - да", - написал он в своем Telegram-канале.

Запорожская область в оккупации - последние новости

Вчера мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики увеличили количество блокпостов в городе и все чаще проводят обыски у местных жителей.

Ранее в разведке показали, как украинские защитники уничтожили российскую колонну на Запорожском направлении.

Также стало известно, что партизаны взорвали в Акимовке железнодорожный мост, который захватчики использовали для доставки техники и боеприпасов из Крыма.

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