По его словам, результат по этому вопросу должен быть в ближайшие дни.

Турция готова на кораблях вывезти из Бердянска раненых и погибших в Мариуполе украинских военных.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью журналистам.

"Турция готова на сегодня вывезти на кораблях раненых и убитых, их перевезти из Бердянска. К Мариуполю подойти невозможно, мы не дадим эту возможность. Они могут из Бердянска. То есть до Бердянска нужно доехать. У нас вся инфраструктура готова, чтобы вывезти раненых и погибших. И мы ждем согласования от Путина. Я разговаривал с Эрдоганом, Эрдоган разговаривал с ним. Сейчас от него зависит именно этот момент", - заявил президент.

По его словам, результат по этому вопросу должен быть в ближайшие дни.

"Если нет, мы точно будем знать, что это лично президент РФ не дает такой возможности", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Турция выступила с предложением своими кораблями эвакуировать население из Мариуполя по морю. Как заявил тогда министр обороны Турции Хулуси Акар, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия с соответствующими структурами Украины и России.

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