На Донбассе идет накопление войск оккупанта.

Для России Мариуполь - это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам, которое транслировалось на телемарафоне.

Он подчеркнул, что идет скопление российских оккупантов на востоке Украины, но какой-то "большой стратегии" РФ не имеет.

"Они не заняли эту часть, так они занимают Донбасс, юг Украины, коридор в Крым, Херсонскую область и Запорожскую область", - отметил президент.

При этом подчеркнул, что оккупанты для того, чтобы им это удалось, "будут сражаться за Донбасс".

"Мариуполь - это для нас жизнь, для нас это город. А для них, к сожалению, - это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь", - сказал Зеленский.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что враг накапливает силы и будет пытаться окружить наши войска в зоне ООС и "добить" Мариуполь.

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