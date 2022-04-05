Люди готовили еду между бомбежками и топили снег, чтобы была хоть какая-то вода.

Семья украинцев смогла вырваться из заблокированного российскими войсками Мариуполя. Они стали беженцами уже во второй раз.

Об этом семья рассказала в сюжете ТСН.

Семья Загреб в 14-м году уже переехала из оккупированной Луганщины и через несколько лет поселилась в Мариуполе. Алена и ее мама Лариса 34 часа добирались до населенного пункта под Люксембургом из Черновцов, а до этого – из Днепра, но настоящей "дорогой жизни" стал для них бесконечный путь из Мариуполя в Запорожье, чтобы дожить до этого момента, им пришлось прожить две недели в аду.

Алена каждый день снимала видео о том, как они выживают

"Снимать я начала где-то 5 марта и хотела показать родственникам, я не собиралась публиковать видео… дядям, тетям, бабушкам, дедушке, которые в Донецке, чтобы они посмотрели, в каких ситуациях мы были", - рассказала девочка.

Семья решила не уходить в подвал, потому что в квартире уютнее. Люди спали в коридоре, придерживаясь правила двух стен. Между обстрелами и уличными боями нужно было еще готовить кушать и топить снег.

Ситуация ухудшилась, когда перестали тушить пожары и дома медленно выгорали. Попал снаряд и в их дом

"Было 9 марта, тогда очень сильно бомбили. Мы прятались в прихожей, потому что там три стены…У нас дом трясся, как желе... Мы с мамой смеялись с какого-то прикола", - вспоминает Алена.

Семья переехала в другое жилье, но и тот дом разбомбили. Потом был еще один переезд, но уже с раненым отцом.

"15 марта на мне сидел кот, прижимался ко мне, мурчал, хотя для него это было не естественно. Наш друг, дядя Саша, пошел варить кофе и сказал, что люди пытаются выезжать, но расстреливают", - отметила девочка.

Как ранее сообщал УНИАН, бои за Мариуполь идут с самого начала российского вторжения в Украину. Войска РФ пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым.

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и отбирают у них документы. Всего уже насильно депортировали около 400 тысяч украинцев, в том числе и из Мариуполя.

По состоянию на 4 апреля в Мариуполе продолжаются уличные бои, российские захватнические войска нанесли восемь авиационных ударов.

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