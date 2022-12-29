РФ превращает Мариуполь в военно-логистическую базу своей оккупационной армии, отметил советник городского головы.

На новогодние праздники российские оккупанты собираются ввести для жителей Мариуполя комендантский час и запрет на массовые мероприятия.

Противники готовят запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек одновременно, поэтому фактически никакого широкого празднования Нового года не будет, об этом в эфире информационного телемарафона сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мы уверены, что на Новый год оккупанты что-то устроят, будет какая-то стрельба, будет какой-то "танец на костях" - это обязательно будет", - акцентировал Андрющенко.

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Он рассказал, что даже малочисленные мероприятия в детских садах не похожи на новогодний праздник для малышей.

"Кроме Деда Мороза и Снегурочки, обязательное присутствие кого-то из коллаборантов и людей в военной форме - это обязательный атрибут оккупантов на детских утренниках. Это скорее часть пропаганды, чем реальное стремление сделать детям праздник... Кроме трех елок, которые они установили на сегодняшний день в городе, нет ни украшений, ни декораций", - добавил Андрющенко.

По словам советника городского головы, оккупанты превращают Мариуполь в военно-логистическую базу российской армии.

"В самом городе очень много военных. В том числе наблюдаем такую тенденцию, что некоторые военные перевезли уже семьи. Видимо, это связано с Новым годом или с тем, что они действительно собираются оставаться там надолго в качестве тылового обеспечения", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что в оккупированном городе массово открываются кафе и рестораны, которые обслуживают исключительно оккупантов.

"По меньшей мере о трех таких в городе нам известно. Обычное гражданское лицо не может туда попасть, лишь только топ-коллаборанты и российские военные", - рассказал советник мэра.

Он отметил, что в то же время жизнь мариупольцев ухудшается с каждым днем. Общий диссонанс от всего, что происходит в городе, соответствующим образом влияет на общественные настроения - они совершенно не праздничные и стремительно меняются даже у тех жителей, которые ранее декларировали отсутствие политической позиции.

"Можем точно утверждать, что, кроме устойчивой проукраинской позиции мариупольского общества, даже те, кто заняли позицию вне политики, уже ждут возвращения Украины, понимая, что при россиянах ничего нормального не будет", - констатировал Андрющенко.

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Как сообщал УНИАН, 27 декабря советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что российские захватчики продолжают перебрасывать военную технику через оккупированный Мариуполь в Бердянском направлении. Из Мариуполя в этот день отправилось две колонны с около сотней единиц военной техники.

Сегодня, 28 декабря, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе Запорожской области оккупанты планируют ввести круглосуточный комендантский час на новогодние праздники.

В поселках Пологовского и Васильевского районов временно оккупированной Запорожской области захватчики уже ввели круглосуточный комендантский час.

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