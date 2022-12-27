Из Мариуполя сегодня отправилось две колонны с около сотней единиц российской военной техники.

Российские захватчики продолжают перебрасывать военную технику через оккупированный Мариуполь. Во вторник, 27 декабря 2022 года, в городе зафиксировали движение двух колонн.

Как написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, первая колонна выехала из города ориентировочно в 13:30.

"Около 50 единиц техники, в том числе гусеничная техника типа танки Т62 на лафетах. Подтверждено прохождение через мост в районе с. Демьяновка/Камышеватое в Запорожскую область", – сообщил Андрющенко.

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Вторая колонна техники оккупантов выехала из Мариуполя около 15:00.

"Около 50 единиц, в том числе танки и БМП на лафетах, грузовики с БК и живой силой. Продолжается усиление Мелитопольского участка фронта. Что частично подтверждается многочисленными разговорами оккупантов в городе", – говорится в сообщении.

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23 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что количество российских военных в оккупированном Мелитополе увеличивается, группы кадыровцев приезжают для контроля новомобилизованных. Также, по его словам, уже вторую неделю оккупанты не дают украинцам выехать из оккупированного Мелитополя через Васильевку. До 15 января выезд полностью перекрыт.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что российские оккупанты начали активно перебрасывать свою технику через Мариуполь и Мариупольский район в Запорожскую область.

Кроме того, россияне решили депортировать жителей Энергодара Запорожской области. Захватчики намеренно инициируют гуманитарные кризисы на временно оккупированных территориях.

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