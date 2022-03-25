Он действовал, как частное лицо и ставил конкретные требования.

Анонимный мариуполец поделился историей о том, как он пытался добиться помощи для родного города от Красного Креста. Украинец смог провести переговоры с руководством миссии КК в Украине, которые оказались безрезультатными.

Как передает портал 0629, власти нашего государства вели переговоры с Красным Крестом в дипломатических рамках. Мариуполец же решил действовать в качестве частной персоны — такой статус давал больше возможностей. Он получил одобрение в Офисе президента, где также обсудил вопросы, которые нужно поднять на встрече с представителями организации.

Украинцец сначала добрался в Женеву, где расположен главный офис Красного Креста. Оттуда его направили в Будапешт на встречу с руководителем миссии КК в Украине.

Переговоры длились три часа, и мариуполец реалистично описывал ситуацию в городе. Вот что удалось узнать по результатам встречи:

Самостоятельно Красный Крест не организует гуманитарные коридоры. Нужен посредник — третья сторона, которой КК не будет.

На вопрос, кто может быть нейтральной стороной, ответили: Анкара, Израиль или другие. Нужно искать варианты и договариваться.

Воздушная и морская эвакуации не рассматриваются – у КК нет такой компетенции.

После переговоров мариупольца попросили оставить контакты, мол, с ним свяжутся. Ответ украинцу пришел только 11 марта. В письме было сказано следующее:

У КК нет программы и возможностей для помощи семьям и гражданам, которые хотят покинуть страну.

Красный Крест может только посоветовать всем, кто оказался в районе боевых действий, спрятаться.

Сотрудники КК не могут передвигаться из-за заблокированных дорог и опасности. Как только опасность пройдет, КК "будет оценивать потребности и реагировать как можно лучше", чтобы поддержать людей.

Спустя четыре дня после получения мариупольцем письма Красный Крест покинул Мариуполь.

Ранее стало известно, что Украина — это самая крупная операция организации. Для помощи нашей стране КК получила бюджет в размере $267 миллионов.

Вчера, 25 марта, КК объявила об открытии представительства в Ростове-на-Дону. Это решение было принято, несмотря на заявления украинских властей о принудительной депортации наших граждан в РФ и Беларусь.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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