В это время пострадавшие от войны люди хотят эвакуироваться в украинские города.

Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону.

Об этом пишет Anadolu Agency.

Данное решение выглядит странно, так как украинцы массово отказываются выезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в более безопасные регионы Украины.

По данным Главного управления разведки Миниобороны, оккупанты принудительно перемещаютукраинцев с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей их отправляют в экономически депрессивные районы страны и "предлагают" там работу. Тем, кто соглашается, запрещают выезд из России в течение двух лет.

В МИД Украины сообщали, что российская армия принудительно депортировала в фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев. Их собираются использовать в качестве заложников для политического давления на Украину.

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что для Украины вариант открытия гуманитарных коридоров в Россию или Беларусь является неприемлемым.

Глава МККК Петер Маурер сегодня провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в ​​укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил", — сказал Маурер.

По его словам, он прибыл в Москву для обсуждения вопроса доставки гуманитарной помощи "в зоны конфликта".

"Он поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится", - пишет издание.

#UPDATE The president of the International Committee of the Red Cross on Thursday said he and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had discussed the need to protect civilians during Moscow's operations in #Ukrainepic.twitter.com/YDbaFgpVgV — AFP News Agency (@AFP) March 24, 2022

Напомним, что ранее Петер Маурер заявлял, что Украина - это самая крупная операция Красного Креста. Бюджет организации на помощь Украине составляет около 267 миллионов долларов.

Стоит отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что МККК запрещает использовать свою эмблему на украинских автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.

Как писал УНИАН, российские оккупанты сознательно блокируют поставки гуманитарных грузов в украинские города.

Также Россия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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