Красный Крест откроет центр для украинских беженцев в России / фото УНИАН

Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону.

Об этом пишет Anadolu Agency.

Данное решение выглядит странно, так как украинцы массово отказываются выезжать в Россию и Беларусь, выбирая эвакуацию в более безопасные регионы Украины. 

По данным Главного управления разведки Миниобороны, оккупанты принудительно перемещаютукраинцев с оккупированных территорий в РФ. После прохождения фильтрационных лагерей их отправляют в экономически депрессивные районы страны и "предлагают" там работу. Тем, кто соглашается, запрещают выезд из России в течение двух лет.

В МИД Украины сообщали, что российская армия принудительно депортировала в фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев. Их собираются использовать в качестве заложников для политического давления на Украину. 

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее заявляла, что для Украины вариант открытия гуманитарных коридоров в Россию или Беларусь является неприемлемым.

Глава МККК Петер Маурер сегодня провел в Москве встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Хотел бы заручиться вашей поддержкой в ​​укреплении структуры тылового обеспечения в России, чтобы улучшить нашу работу на Донбассе и в других частях Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил", — сказал Маурер.

По его словам, он прибыл в Москву для обсуждения вопроса доставки гуманитарной помощи "в зоны конфликта".

"Он поблагодарил Лаврова за многолетнее "позитивное сотрудничество" с Россией в различных частях мира, в том числе на Ближнем Востоке, в Афганистане, Нагорном Карабахе и Украине, и выразил надежду, что это продолжится", - пишет издание. 

Напомним, что ранее Петер Маурер заявлял, что Украина - это самая крупная операция Красного Креста. Бюджет организации на помощь Украине составляет около 267 миллионов долларов. 

Стоит отметить, что многие знаменитости и известные компании жертвовали деньги для помощи Украине и передавали их в Красный Крест. 

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что МККК запрещает использовать свою эмблему на украинских автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.

Как писал УНИАН, российские оккупанты сознательно блокируют поставки гуманитарных грузов в украинские города. 

Также Россия блокирует "зеленые коридоры" для эвакуации людей, провоцируя гуманитарный кризис во временно захваченных населенных пунктах.

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