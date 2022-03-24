Она утверждает, что РФ хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина выступает категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Она утверждает, что РФ хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

"Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан, которое уже происходит прямо сейчас", - сказала вице-премьер.

Она заверила, что во время визита председателя Международного комитета Красного Креста Петера Маурера в Киев никаких переговоров о возможности вывоза украинцев на территорию РФ и открытия офиса МККК вблизи границы, не было. Верещук утверждает, что Украина предоставила гуманитарным организациям доказательства оккупантами фильтрационных лагерей для похищенных жителей Мариуполя и других городов.

Вице-премьер выразила убеждение, что РФ могла выдать свое требование к Красному Кресту открыть в Ростове офис по якобы просьбе руководства этой организации.

Верещук рассказала, что сейчас МККК не может организовывать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным из-за действий российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, Международный комитет Красного Креста хочет открыть свое представительство в Ростове-на-Дону.