Теперь часть этих домов можно увидеть только в воспоминаниях, добавил он.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как выглядит сейчас один из разрушенных жилых кварталов оккупированного россиянами Мариуполя.

Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале. На нем можно увидеть масштабы разрушения. "Улица Куприна. Въезд в Мариуопль со стороны Никольского. Пустыня на месте бывших домов. Тех, что мы видим ежедневно в видео воспоминаниях мариупольцев", - написал Андрющенко.

По словам советника мэра, именно здесь российские захватнические войска впервые прорвалась в город, без разбора расстреливая из танков жилые дома.

Видео дня

"Просто превентивно. Работу довершил Солнцепек. А потом пришли гражданские оккупанты. Сложно представить, как всего за год жилой квартал превращен в пустыню", - добавил он.

Как живет Мариуполь сегодня

По данным мэрии Мариуполя, после начала российского полномасштабного вторжения погибло 22 тысячи местных жителей. Разрушено 1368 зданий, 11 384 домов, 25 детских садов, 11 больниц, 53 учреждения культуры и спорта, а также 39 школ.

Российские захватчики сносят в городе здания, в частности - драмтеатра, на который они сбросили бомбу, когда там прятались сотни мирных украинцев.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты предлагают местным жителям оборудовать позиции вокруг города в обмен на продовольственные пайки.

Вчера стало известно, что в городе заработало Украинское радио.

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