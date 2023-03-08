Россияне решили забрать из-под завалов только целые тела. Изуродованных убитых выбросили.

Оккупанты продолжают заметать следы своих преступлений в Мариуполе. Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, во время сноса одного из домов в строительный мусор отправили 130 тел погибших.

В микрорайоне Черемушки россияне снесли дом на улице Новороссийская 17. Всего в подвале в результате обстрелов погибли 200 мариупольцев.

"Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были целы. Все остальное в строительный мусор", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Советник отметил, что этого дома а также соседних уже нет.

"Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", - добавил Андрющенко.

Текущая ситуация в Мариуполе: что известно

Оккупационная администрация пытается зачистить город от руин, однако не успевает скрыть все свои преступления. Андрющенко показал, как выглядит один из центральных кварталов Мариуполя, который был практически уничтожен.

В начале марта Петр Андрющенко сообщил о том, что россияне начали рыть окопы в Мариуполе. Кроме этого стало известно о появлении блокпостов со сплошной проверкой документов.

Также оккупанты изменили тактику перевозки вооружения через Мариуполь. Теперь они это делают в темное время суток в выбранные часы, ведь халатность приводила к атакам на скопление россиян и их техники.

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