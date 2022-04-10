После пожара в обстрелянном доме спасли двух пожилых людей.

С утра враг обстрелял школу и две многоэтажки в Северодонецке.

Об этом говорится на странице Луганской областной администрации в Faceebok.

"Под плотный огонь русской армии попали две многоэтажки в новом районе города, а также здание средней школы. Вражеский обстрел произошел утром 10 апреля. В одном из подъездов полностью выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей, 1938 года рождения, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме. Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Также отмечается, что за минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

Напомним, Россия ворвалась в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала атаковал военные объекты, а потом и мирное население, в частности, не раз обстреливал Северодонецк. 9 апреля стало известно, что в городе погибла женщина.

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