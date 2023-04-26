Враги удерживают, в частности, людей, которых задержали в Сватовском районе, сообщил руководитель Луганской областной военной администрации.

Возле Кременной на территории бывшей зверофермы оккупанты удерживают людей по подозрению в сотрудничестве с Украиной.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Ссылаясь на слова очевидцев, он рассказал, что в Сватовском районе российские захватчики задержали людей, которых подозревают в сотрудничестве с украинскими властями.

Отмечается, что так называемые налоговики "ЛНР" проверяют учредительные документы юридических лиц, угрожая расправой, если до конца 2023 года эти бумаги не будут приведены в соответствие с нормами российского законодательства.

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"Организации, которые не подадут заявление о регистрации новых версий учредительных документов до 31 декабря, подлежат исключению из реестра юридических лиц", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронтах в Украине - это сейчас стоит знать

Как сообщал УНИАН, 24 апреля военнослужащий пятого отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины Юрий Сиротюк в эфире телемарафона рассказал, что враг ежедневно слабеет на всех линиях фронта из-за бездумных атак, на которые тратит большое количество людей и техники. В частности, речь идет о Бахмуте, Угледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По его словам, со стороны Кременной большое зимнее наступление захлебнулось. Их самые боевые части истощаются.

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