Тайник оставили участники диверсионной группы боевиков, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник оружия и боеприпасов диверсионной группы боевиков.

Читайте такжеВ Луганской области обнаружили тайники с гранатами и взрывчаткой, заложенные боевиками в 2014 годуОб этом сообщает пресс-центр СБУ. По оперативным данным, тайник оставили участники диверсионной группы незаконных вооруженных формирований, причастной к подрывам в 2014 году объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Среди изъятого оружия - противотанковый управляемый ракетный комплекс «Фагот» и реактивный пехотный огнемет «Шмель» производства РФ.

Из тайника, заложенного на территории заброшенного защитного сооружения бывшего завода в Лисичанске, правоохранители, среди прочего, изъяли 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26, более 100 гранатометным выстрелов, 24 артиллерийских снаряда, почти 8 килограммов тротила, более килограмма пластида, 10 боевых гранат различных модификаций, 2 минометные мины, противопехотную мину, более 8000 патронов различных калибров и прочее.

Обнаруженные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса.

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Автор: Светлана Макринская