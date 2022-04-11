В результате обстрела Лисичанска есть пострадавшие, отметил глава Луганской областной военной администрации.

Российские захватнические войска снова обстреляли Лисичанск, пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Очередной обстрел Лисичанска - четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших", - отметил Гайдай.

Он добавил, что троих пострадавших спасатели передали врачам. Медработники оказывают им помощь.

Также Гайдай уточнил, что три из четырех домов разрушены полностью, один - частично.

По его словам, уже не первый раз за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска подверглись вражескому обстрелу.

Гайдай напомнил, что утром в городе спасатели в разрушенном оккупантами доме нашли одного погибшего.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по городам, расположенным на Луганщине.

11 апреля Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске, где нет даже намека на военных, от оккупантов прилетело что-то огромное, в воронке может спрятаться фура.

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