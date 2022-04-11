Противник снова открыл огонь по Лисичанску, есть разрушения и пострадавшие / фото t.me/luhanskaVTSA

Российские захватнические войска снова обстреляли Лисичанск, пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Очередной обстрел Лисичанска - четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших", - отметил Гайдай.

Он добавил, что троих пострадавших спасатели передали врачам. Медработники оказывают им помощь.

Также Гайдай уточнил, что три из четырех домов разрушены полностью, один - частично.

По его словам, уже не первый раз за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска подверглись вражескому обстрелу.

Враг снова открыл огонь по Лисичанску, есть разрушения и пострадавшие / фото t.me/luhanskaVTSA

Гайдай напомнил, что утром в городе спасатели в разрушенном оккупантами доме нашли одного погибшего.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по городам, расположенным на Луганщине.

11 апреля Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске, где нет даже намека на военных, от оккупантов прилетело что-то огромное, в воронке может спрятаться фура.

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