Российские захватнические войска снова обстреляли Лисичанск, пострадали по меньшей мере три человека.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Очередной обстрел Лисичанска - четыре дома разрушены, по меньшей мере трое пострадавших", - отметил Гайдай.
Он добавил, что троих пострадавших спасатели передали врачам. Медработники оказывают им помощь.
Также Гайдай уточнил, что три из четырех домов разрушены полностью, один - частично.
По его словам, уже не первый раз за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска подверглись вражескому обстрелу.
Гайдай напомнил, что утром в городе спасатели в разрушенном оккупантами доме нашли одного погибшего.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины.
Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по городам, расположенным на Луганщине.
11 апреля Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске, где нет даже намека на военных, от оккупантов прилетело что-то огромное, в воронке может спрятаться фура.