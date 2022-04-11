В Новоайдаре разбит вдребезги вражеский арт-склад, поделился глава Луганской областной военной администрации.

Ситуация на Луганщине остается сложной, обстрелы увеличиваются со дня на день, есть погибшие среди гражданских.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Прилет в Лисичанске, где нет даже намека на военных. Что-то огромное прилетело, что даже фура может спрятаться в этой воронке", - сказал Гайдай.

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас в Рубежном и Попасной - там постоянные круглосуточные обстрелы.

"Но есть и две хорошие новости: вчера вечером наши накрыли арт-склад, разбили вдребезги в Новоайдаре. А сегодня сбили 1 самолет", - отметил глава Луганской ОВА.

Также он сообщил, что эвакуация из области не прекращается, каждый день вывозят людей. Гайдай отметил, что те, кто хотел, уже уехали, а остались те, кто боится потерять свое имущество. "Но у нас есть примеры, когда мы из укрытий вывозим людей, а за день-два там просто месиво на том месте. Дома складываются как бумажные", - сказал он.

На вопрос, много ли осталось в области цистерн с аммиаком, которые взорвали оккупационные войска, Гайдай сказал, что подобраться на место пока невозможно из-за постоянных минометных обстрелов, а спросить не у кого, потому что все работники частного предприятия разбежались. "Будем надеяться, что угрозы большой нет, и вреда большого не нанесет, если будет какой-то подрыв", - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сперва противник бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по городам, расположенным в Луганской области.

В апреле Сергей Гайдай предупредил, что оккупанты накапливают силы и готовятся к наступлению. Чиновник отметил, что враг не хочет повторить свой "дебильный блицкриг" и пока тормозит.

Вас также могут заинтересовать новости: