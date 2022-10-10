По предварительным данным, город атаковали иранские дроны-камикадзе.

В Кривом Роге Днепропетровской области в понедельник вечером, 10 октября, прогремели взрывы.

Взрывы в Кривом Роге, по предварительным сведениям, произошли из-за иранских беспилотников, написал глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram.

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды", – поделился он.

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Обстрелы Кривого Рога сегодня – самые важные новости

Россия утром 10 октября начала массированно обстреливать ряд украинских регионов ракетами. В частности, противники в Кривом Роге попали по объекту энергетической инфраструктуры.

Без воды и электроснабжения остались два района города. Начались ремонтные работы.

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 14.00 враги запустили на нашу территорию 84 крылатых ракеты и 24 дрона. В Генштабе ВСУ добавили, что уничтожено 56 воздушных целей.

Правоохранители сообщали, что жертвами массированного ракетного удара стали 11 человек, а еще 64 – пострадали.

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