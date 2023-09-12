На Бахмутском направлении наши защитники сдерживают контратаки оккупантов.

Украинское контрнаступление возле города Бахмут Донецкой области продолжается.

Защитники Украины наступают южнее населенного пункта, публикует сведения спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрея Ковалева. По его словам, воины одновременно сдерживают контратаки российских захватчиков на Бахмутском направлении.

"Здесь противник вел бесполезные наступательные действия в районах Новоселовского Луганской области, Орехово-Васильевки и Клещиевки Донецкой области", - отметил Ковалев.

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В Минобороны Украины 11 сентября поделились, что в течение прошлой недели ВСУ на Бахмутском направлении деоккупировали около 2 квадратных километра нашей земли. Также стало известно, что ВСУ заняли часть поселка Опытное.

Эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко отметил, что освобождение части Опытного - приближение к временно оккупированному РФ Донецку. По его мнению, на улицах этого города могут начаться бои.

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