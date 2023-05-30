Возле столицы в результате вражеского удара беспилотниками пострадали четыре человека, рассказала местная жительница.

В Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) во время атаки дронами, которую россияне устроили в ночь на вторник, 30 мая, есть пострадавшие, поврежден многоквартирный дом.

Большой обломок беспилотника залетел в детскую комнату, в которой находились подростки, сообщает ТСН.uа, ссылаясь на слова местной жительницы. "Я лежала на диване, увидела, как вокруг все сыплется, были звуки разбитого стекла. Сначала побежала к окну, а потом в ванную. Уже впоследствии я услышала, что есть четверо пострадавших, вроде, есть порезы, у кого-то, слышала - сердце схватило", - отметила собеседница.

По ее словам, в чате дома написали, что обломок дрона сделал дыру в стене детской комнаты, но, к счастью, никто не пострадал. "В нашем домовом чате было сообщение о том, что большой обломок залетел в детскую комнату, там находились двое детей... слышала, что никого не задело", - поделилась местная жительница.

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Правоохранители добавили, что в течение ночи и утра получили около сотни вызовов. В полиции добавили, что есть поврежденные квартиры, частные дома и машины.

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Враг в ночь на 30 мая запустил по украинской территории 31 иранский беспилотник-камикаже типа Shahed-136/131. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, уничтожено 29 дронов. В ВСУ добавили, что почти все вражеские воздушные цели поражены на подступах к Киеву и в небе над столицей.

В ряде районов Киева в результате падения обломков беспилотников есть разрушения. В частности, в Голосеевском районе возник пожар в доме, есть жертва и трое травмированных.

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