Кроме того, в Киеве в результате атаки пострадали 7 человек, среди которых один ребенок.

В Киевской области вследствие ракетной атаки российских оккупантов есть раненые, повреждены больница и частные дома.

Об этом речь идет в сообщении Офиса генпрокурора в соцсети. По данным следствия, сегодня утром государство-агрессор атаковало Киевщину ракетами. "По предварительным данным пострадал мужчина, он получил осколочные ранения ног", - детализировали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в нескольких районах области повреждены частные дома, хозяйственные постройки и транспортные средства, здание больницы. Также обломки ракет упали на территорию предприятия, вследствие чего возник пожар.

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"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса)", - отмечается в сообщении.

Председатель КОВА Руслан Кравченко добавил, что по оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

"К сожалению, уже есть информация о трех пострадавших. По состоянию на 8:45, из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения", - сообщил он.

Как добавили в КГВА, этой ночью враг атаковал столицу ракетами - над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах Киева.

В частности, в Дарницком районе обломки упали на нежилое здание; станцию технического обслуживания, в результате чего возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили.

"Пострадало 7 человек, из них один ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения – это резаные раны. Трех человек госпитализировали. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно, угрозы для жизни у пострадавших нет", - уточнили в КГВА.

В Шевченковском районе повреждена газовая труба; в жилом доме взрывной волной выбита двери, повреждены окна. "Информация по пострадавшим пока отсутствует", - отмечается в сообщении.

В КГВА предупредили, что информация предварительная, данные оперативной сводки обновляются.

Ракетная атака 21 сентября

Под утро в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, которая длилась около двух часов. Российские оккупанты провели пуски ракет Х-101/555/55 с Ту-95.

Около 5 утра ПВО работала в Черкасской области, чуть позже - в Киеве. В Харькове было зафиксировано шесть "прилетов". Такж взрывы были в Ровно и Львовской области.

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