Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов заявляет, что массовое убийство оккупантами мирных жителей Бучи – это геноцид.

В Киевской области уже зафиксировано убийство российскими захватническими войсками более 760 человек.

Как сообщает полиция Киевской области в социальной сети Facebook, об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал сегодня в прямом эфире международного телеканала BFM TV.

"Массовое убийство оккупантами мирных жителей Бучи – это геноцид украинского народа. В целом же в Киевской области количество погибших в результате российской агрессии уже достигло цифры более 760 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил о 403 убитых российскими оккупантами местных жителях. Он добавил, что до сих пор есть 16 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Сегодня в Буче продолжились раскопки еще одного массового захоронения. По предварительным данным, там находятся от 40 до 60 тел погибших от рук российских оккупантов мирных жителей. У большинства погибших обнаружены пулевые ранения.

Резня в Буче

2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Российские военные убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

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