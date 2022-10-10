Зафиксировано несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города.

Россия утром 10 октября нанесла ракетные удары по центру Киева. Жители столицы сообщают о перебоях со светом и работой интернет-сети. Известно, что в результате "прилетов" есть жертвы.

О 8 погибших заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

"По состоянию на 08:45 в результате обстрела в Шевченковском районе погибли 8 человек и 24 травмированы, возник пожар шести автомобилей и более 15 авто повреждены. Привлечено 30 человек и 6 единиц техники ГСЧС. Информация уточняется", - написал он.

Видео дня

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, российские ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе.

Центральные улицы столицы перекрыли правоохранители, работают спасательные службы.

"Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", - добавил Кличко.

Россия атаковала Киев 10 октября: что известно

Об опасности удара с воздуха было объявлено в 6:47, а после 8 утра в Киеве прогремели 3-4 взрыва.

Позже информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы были зафиксированы в Шевченковском районе.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - писал в своем Телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Вас также могут заинтересовать новости: