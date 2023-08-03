Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты обстреляли церковь в центре Херсона, ранены три человека, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Ранены трое пассажиров троллейбуса, ехавшего мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали", - отмечает он.

Прокудин сообщил, что 39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование.

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"Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - добавил он.

Обновлено. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, при повторном обстреле пострадали четверо спасателей, сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук в Facebook.

Он отмечает, что россияне обстреливают спасателей с первых дней полномасштабного вторжения, и сегодняшнее утро не стало исключением.

"Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадало четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника", - сообщил Крук.

Обстрел Херсона 1 августа - детали

Как сообщал УНИАН, 1 августа около 11 утра россияне обстреляли Херсон, попав по Херсонской городской клинической больнице.

В результате обстрела погиб молодой врач-оториноларинголог Дмитрий Белый из Полтавы. Это был его первый рабочий день на новом месте. Медсестра также была ранена. Кроме того, в результате обстрела было повреждено отделение хирургии.

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